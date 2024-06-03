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Мужчина установил мировой рекорд по скорости набора текста носом

UPI: индиец попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый набор текста носом

Житель Индии установил мировой рекорд по скорости набора текста носом на клавиатуре, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, автора рекорда зовут Винод Кумар Чаудхари, ему 44 года. Мужчина набрал носом весь английский алфавит на компьютерной клавиатуре за 25 секунд, улучшив свой прошлый результат почти на секунду.

«Моя профессия связана с тем, что я постоянно печатаю на компьютере, поэтому я задумался о том, чтобы установить такой рекорд», — прокомментировал мужчина.

Винод добавил, что продолжит свои тренировки и попытается улучшить результат. Кроме того, семья мужчины им гордится и считает Чаудхари талантливым человеком, который еще не раз сможет удивить мир своими возможностями.

Ранее фанатка певицы Мадонны попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству татуировок в ее честь.

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