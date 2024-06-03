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Стало известно, когда Анастасия Заворотнюк узнала о своей болезни

АИФ: актриса Заворотнюк знала о своем раке во время последнего появления на публике

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Стало известно, когда актриса Анастасия Заворотнюк узнала о своей болезни. Об этом сообщает aif.ru.

Тогда она впервые заподозрила серьезные проблемы со здоровьем. По данным издания, уже в 2019 году Заворотнюк знала, что ее рак мозга неизлечим.

По данным инсайдеров, актриса уже знала о раке во время последнего публичного появления — 5 апреля 2019 года, во время поездки в Ереван, где она открывала ювелирный магазин вместе с Анфисой Чеховой. Тогда пользователи сети заметили шрам на шее звезды и предположили, что это след от медицинских исследований или операций.

Недавно Анфиса Чехова выложила ролик, сделанный в этой поездке. Телеведущая рассказала, что во время путешествия они с Заворотнюк много смеялись и знакомились с армянской кухней.

«Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с Настей на публике. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные», — написала Чехова, добавив, что Заворотнюк после поездки взяла с нее обещание никогда так много больше не есть.

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