В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ядерное сдерживание — жизненно важная часть обороны страны. Поэтому он считает, что в случае необходимости нужно использовать свой ядерный потенциал.

Стармер объявил о тройном обещании партии по ядерному сдерживанию. Оно состоит из постоянного поддержания морских сил сдерживания, а также необходимых улучшений средств сдерживания и строительства четырех новых атомных подлодок.

4 июля в Великобритании пройдут выборы в парламент. Опрос общественного мнения показал, что правящая партия консерваторов значительно уступает лейбористам.

До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО из-за якобы огромной военной мощи Североатлантического альянса.

Ранее на Западе заявили, что Путин «блефует» угрозами в адрес НАТО.