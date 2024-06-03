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В Госдуме предупредили НАТО о последствиях использования F-16 на территории России

Депутат Чепа предупредил, что места размещения F-16 станут целями для ВС РФ

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Vadim Ghirda/AP

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что истребители F-16, которые могут использоваться над территорией России, станут целями ВС РФ, даже если будут базироваться на территории НАТО. Его слова приводит «Лента.Ru».

Парламентарий подчеркнул, что системы ПВО России смогут противостоять истребителям, поскольку разрабатывались в том числе под этот самолет. Он также указал, что F-16 нужны качественные аэродромы с высоким уровнем технического обслуживания, каких на Украине почти не осталось.

«Один из вариантов базирования F-16 — на территории стран НАТО. И в альянсе должны понимать, что если они говорят о применении этих истребителей на территории нашей страны, то территория их базирования будет представлять для нас угрозу. А значит, станет законной целью», — заявил Чепа.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что переданные истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России.

До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также заявил, что Украина сможет использовать переданные Копенгагеном истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По его словам, «это не новая позиция», и парламент Дании во время обсуждений четко дал понять, что удары по территории России «являются частью самообороны».

Ранее в МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией.

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