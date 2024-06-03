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Нарышкин рассказал о добровольцах из Франции, помогавших российским военным в Донбассе

Глава СВР Нарышкин: помогающих РФ французов будут вспоминать благодарно

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Евгений Биятов/РИА Новости

Добровольцев из Франции, помогающих России в борьбе против «украинского неонацизма», в дальнейшем будут вспоминать так же благодарно, как летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман» времен Второй мировой войны. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

3 июня Нарышкин выступил на церемонии возложения цветов к захоронению летчиков французского авиаполка на Введенском кладбище в Москве.

Глава СВР уточнил, что речь идет о тех французских добровольцах, которые в 2014 году в первые месяцы «Русской весны» прибыли в Донбасс с тем, «с тем чтобы защищать от геноцида» население ДНР и ЛНР, «и кто сегодня вместе с Россией борется с нацизмом XXI века».

По словам Нарышкина, этих европейских антифашистов немного, но их «высокий нравственный выбор» сильно контрастирует с позицией большей части политической элиты их стран.

В период с 1943 по 1945 год, в годы Второй мировой войны, французский авиаполк «Нормандия-Неман» сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте.

Ранее польский генерал предостерег Европу от отправки войск на Украину.

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