Школьников в Чувашии заставили раздеваться перед проведением ЕГЭ

В Яльчикском районе Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Подробности сообщает Telegram-канал «Чувашия без цензуры».

«После инцидента сразу трое родителей учащихся Яльчикской СОШ написали заявления в прокуратуру. Однако количество пострадавших семей может быть гораздо больше», — говорится в сообщении.

В заявлениях в надзорный орган родители учеников указали, что сотрудник Рособрнадзора заставляла снимать ремни и задирать рубашки. Кроме того, ученикам не позволяли находиться в туалете больше 30 секунд.

До этого в Воронеже призвали не критиковать ЕГЭ после скандала с раздеванием школьниц. Выпускницам одной из школ города, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель.

Позже директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.