Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьников в Чувашии заставили раздеваться перед проведением ЕГЭ

В Яльчикском районе Чувашии школьников заставили раздеваться перед ЕГЭ

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В Яльчикском районе Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Подробности сообщает Telegram-канал «Чувашия без цензуры».

«После инцидента сразу трое родителей учащихся Яльчикской СОШ написали заявления в прокуратуру. Однако количество пострадавших семей может быть гораздо больше», — говорится в сообщении.

В заявлениях в надзорный орган родители учеников указали, что сотрудник Рособрнадзора заставляла снимать ремни и задирать рубашки. Кроме того, ученикам не позволяли находиться в туалете больше 30 секунд.

До этого в Воронеже призвали не критиковать ЕГЭ после скандала с раздеванием школьниц. Выпускницам одной из школ города, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель.

Позже директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами