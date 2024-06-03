Названы средства, которые стоит доложить в автоаптечку

В последней версии автоаптечки отсутствуют лекарства, в связи с этим ее можно дополнить самостоятельно. Об этом порталу Quto.ru рассказала территориальная управляющая «Сбер Еаптеки» Алла Сапронова.

По ее мнению, в автоаптечку стоит доложить средства для обработки ран: раствор хлоргексидина, кровоостанавливающие салфетки и скрипы, которыми можно стянуть края ран.

Также с собой в автомобиле стоит возить средства от ожогов. Среди них — охлаждающий медицинский пакет, спреи на основе пантенола и ранозаживляющая мазевая повязка.

По мнению Сапроновой, в автоаптечке обязательно должны лежать лекарства на основе ибупрофена или парацетамола. Например, нимесулид или кетопрофен. Не стоит забывать и средства от отравлений — подойдут таблетки домперидона. От тошноты подойдет метоклопромид и энтеросгель. От аллергии можно взять с собой лоратадин и адреналин (на крайний случай). С укачиванием же поможет справиться дименгидринат.

До этого Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Из опубликованного документа следует, что водители должны будут приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров, а также черный или синий маркер, загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. В ведомстве также уточнили требования к ножницам, теперь необходимо иметь одни для перевязочного материала и еще одни хирургические ножницы общего назначения.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее в России ужесточили правила установки дорожных камер.