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Зеленский может не поехать на саммит G7 в Италию

Никифоров: Зеленский может не поехать на саммит G7 в итальянской Апулии

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Edgar Su/Reuters

Владимир Зеленский может не приехать на саммит G7, который должен пройти в итальянской провинции Апулия 13-15 июня. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает РИА Новости.

«Не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите», — сказал он.

Никифоров отметил, что Зеленский в любом случае примет участие в мероприятии — в офлайн- или онлайн-формате.

Также он сообщил, что участие в так называемом саммите мира в Швейцарии подтвердили более 100 стран.

До этого Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Джо Байден все же посетит саммит по Украине в Швейцарии.

2 июня Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

Ранее в Китае усомнились, что участники конференции в Швейцарии хотят мира на Украине.

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