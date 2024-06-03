В Евросоюзе планируют лишить Венгрию права вето при ее председательстве

Евросоюз может предпринять экстраординарные шаги для лишения Венгрии права вето при ее грядущем председательстве в ЕС по ротации. Об этом пишет Politico.

С начала 2024 года в ЕС по ротации председательствует Бельгия, в июле председательство перейдет к Венгрии. Оказалось, что этим фактом очень обеспокоена министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

В интервью Politico министр заявила, что Европа в целом движется вперед, в то время как «одно государство все чаще придерживается транзакционной позиции, блокирует [общеевропейские решения] и накладывает вето».

В связи с этим она заявила о необходимости начала «процедуры порицания» в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает приостановление определенных прав государства-члена. Статья может быть активирована в случае, если все другие государства Евросоюза сочтут, что нарушитель постоянно нарушает основополагающие ценности ЕС — такие как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважение прав человека.

«Я думаю, нам нужно набраться смелости для принятия решений: довести статью 7 до конца, активировать статью 7 до конца, которая предусматривает прекращение права вето», - сказала Лахбиб.

По ее мнению, от этого зависит будущее Европейского союза.

1 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном создании трансатлантической коалиции за мир. По его мнению, изменения в политике западных стран могут произойти после выборов в Европарламент и выборов президента США.

Ранее в Венгрии десятки тысяч вышли на «марш мира».