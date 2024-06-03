Российские ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России.

«3 июня около 13:10 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — следует из сообщения оборонного ведомства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе и областном центре объявлен отбой ракетной опасности спустя 20 минут после его начала. Тревога была объявлена примерно в 13:25, продлилась до 13:45.

Министерство обороны РФ сообщало днем 3 июня, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, а также противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха производства США и «Ольха.

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