Подготовка Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой уничтожения мирных жителей якобы российскими ракетами – это элемент ментальной войны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

3 июня представители пророссийского подполья города Херсона сообщили агентству, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в город из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России.

Мирошник заявил, что страны Запада активно используют как инструмент фальсификацию и создание ложной виртуальной действительности для убеждения не только общественность, но и политиков. По его словам, они это делают, как минимум, для оправдания выделения все новых и новых средств своих налогоплательщиков для продолжения конфликта на Украине.

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