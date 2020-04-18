Пять очагов горения в Житомирской области локализованы
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Спасатели локализовали пять очагов горения в Житомирской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пожарные продолжают свою работу. Не локализованными остаются еще четыре очага возгорания.
Кроме того, спасатели продолжают работать в Чернобыльской зоне, поскольку там остаются еще четыре очага горения.
По данным «Страны.ua», из Житомирской области были эвакуированы порядка 50 местных жителей, пожар уничтожил около 39 частных домов.
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