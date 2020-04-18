В Чечне коронавирусом заразились 44 человека за сутки

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В Чечне число зараженных коронавирусом за сутки возросло на 44 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Риту Термулаеву.

По последним данным, в республике зафиксировано 219 случаев заражения и пять летальных исходов. Отмечается, что наибольшее число заболевших – в Грозном.

Термулаева добавила, что в регионе развитие коронавируса происходит плавно, пик заболеваемости еще не пройден.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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