В Британии от коронавируса погибли 888 человек за сутки

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В Великобритании от коронавируса за сутки в больницах погибли 888 человек. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, за прошедший день коронавирусом заразились 5 526 человек.

Всего в Британии скончались от коронавируса 15 464 человека, заразились – 114 217.

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