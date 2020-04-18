В Британии от коронавируса погибли 888 человек за сутки
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В Великобритании от коронавируса за сутки в больницах погибли 888 человек. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на минздрав страны.
Кроме того, за прошедший день коронавирусом заразились 5 526 человек.
Всего в Британии скончались от коронавируса 15 464 человека, заразились – 114 217.
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