Коронавирус подозревают у пассажира поезда «Москва — Симферополь»

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У одного из пассажиров поезда рейса «Москва — Симферополь» подозревают новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Крыма, руководителя крымского управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Она отметила, что пассажир был госпитализирован для проведения дополнительных анализов.

Главный санитарный врач добавила, что информация о повышенной температуре у одного из пассажиров поступила в виде анонимного сообщения от другого пассажира поезда.

Пеньковская добавила, что 11 человек, находившихся в контакте с возможным инфицированным, передали под медицинское наблюдение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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