На Украине 978 медиков заразились COVID-19

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На Украине 978 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

По последним данным, на Украине выявлено 5106 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 133 пациента скончались, 275 — вылечились.

«В общем, за все время пандемии на Украине заболели 332 ребенка и 978 медицинских работников», — пояснил Степанов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.

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