Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Липецкой области
В Липецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона.
Погибла женщина 1963 года рождения из Чаплыгинского района.
Заболевшую госпитализировали 10 апреля. У нее диагностировали инфекцию, а также системную красную волчанку, которая усложняла лечение.
18 апреля пациентка скончалась.
С момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек выздоровели. Всего в России от коронавируса скончалось 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за 24 часа от коронавируса умерли 40 пациентов
— Путин потребовал сформировать достаточный коечный фонд по коронавирусу в России
— Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на COVID-19