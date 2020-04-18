Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Липецкой области

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В Липецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона.

Погибла женщина 1963 года рождения из Чаплыгинского района.

Заболевшую госпитализировали 10 апреля. У нее диагностировали инфекцию, а также системную красную волчанку, которая усложняла лечение.

18 апреля пациентка скончалась.

С момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек выздоровели. Всего в России от коронавируса скончалось 313 человек. Число инфицированных составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов.

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