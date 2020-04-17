Путин назвал личной ответственностью губернаторов борьбу с COVID-19 в регионах

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Президент России Владимир Путин назвал организацию борьбы с коронавирусом нового типа в регионах персональной ответственностью губернаторов субъектов страны. Об этом глава государства заявил во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция велась на канале «Россия 24».

Каждый губернатор должен лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах и несет за это персональную ответственность, подчеркнул Путин.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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