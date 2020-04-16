В Пермском крае COVID-19 выявили у 23 медиков

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В Пермском крае число медиков, у которых подтвержден коронавирус нового типа COVID-19, возросло до 23 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее инфекцию обнаружили у 13 медиков Пермского края, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

«Сегодня коронавирус подтвержден дополнительно еще у четырех медработников, накануне — у шести, общий итог на 16 апреля — 23 человека», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что все люди, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением специалистов.

По данным регионального Минздрава, всего по состоянию на 16 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в крае увеличилось до 132.