В Пермском крае COVID-19 выявили у 23 медиков
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В Пермском крае число медиков, у которых подтвержден коронавирус нового типа COVID-19, возросло до 23 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.
Ранее инфекцию обнаружили у 13 медиков Пермского края, их состояние оценивалось как удовлетворительное.
«Сегодня коронавирус подтвержден дополнительно еще у четырех медработников, накануне — у шести, общий итог на 16 апреля — 23 человека», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что все люди, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением специалистов.
По данным регионального Минздрава, всего по состоянию на 16 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в крае увеличилось до 132.