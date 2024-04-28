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Тюменские власти назвали сроки напряженной паводковой ситуации в Абатском районе

Власти Тюменской области: сильный паводок в Абатском районе продлится до 15 мая

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Марк Падышев

Интенсивный паводок в Абатском районе Тюменской области может затянуться до 15 мая. Такие сроки назвали в информационном центре регионального правительства в Telegram-канале со ссылкой на прогноз губернатора Тюменской области Александра Моора.

«Напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, небольшое снижение возможно в течение трех суток, по аналогии с Казанским районом и Ишимом, потом вероятен небольшой подъем.

«На отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна», — предупредил Моор.

До этого глава Тюменской области рассказал о поднятии уровня воды в реке Ишим во всех ключевых точках.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее жителям Ишима запретили посещать дачи.

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