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В Госдуме заявили, что Спилберг не поможет победить Байдену на выборах

Депутат ГД Шеремет: спецэффекты Спилберга не спасут Байдена на выборах

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Mario Anzuoni/Reuters

Даже спецэффекты американского режиссера Стивена Спилберга не помогут действующему президенту США Джо Байдену победить на выборах главы государства. Об этом сказал депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, который уже вошел в историю как кровавый президент, спровоцировавший военные конфликты в различных уголках мира», — заявил Шеремет.

Парламентарий отметил, что Байден напоминает «механическую куклу из американского блокбастера».

Также телеканал NBС сообщал, что лауреат «Оскара» режиссер Стивен Спилберг работает с командой действующего главы Белого дома Джо Байдена в рамках его президентской кампании. По данным журналистов, Спилберг помогает Байдену с разработкой стратегии для национального съезда Демократической партии, который состоится в августе текущего года. Отмечается, что режиссер уже якобы встречался с организаторами мероприятия.

Тем временем телеканал CNN провел опрос, его результаты показали, что экс-президент США Дональды Трамп имеет больше поддержки, чем действующий лидер страны Джо Байден. Отмечается, что Трампа поддерживают 49% опрошенных, а 43% респондентов — за Байдена. В опросе приняли участие 967 избирателей.

Ранее Байден заявил о готовности провести дебаты с Трампом.

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