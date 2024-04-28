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На Западе заявили, что помощь США не поможет Украине победить в конфликте с Россией

Blick: в ВСУ не верят в победу в конфликте с РФ, несмотря на помощь США

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Reuters

Многие украинские командиры не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов. Об этом пишет швейцарское издание Blick.

«Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Владимира Зеленского больше не верят в победу», — говорится в сообщении.

28 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.

Издание The Telegraph писало, что уехавшие в западные страны украинцы не хотят возвращаться, чтобы воевать в рядах Вооруженных сил Украины.

Газета Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

Ранее сообщалось, что США оказывали давление на Украину, требуя новой мобилизации.

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