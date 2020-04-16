В Москве выписали 12 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что столичные полицейские с предыдущих выходных дней составили около 12 тысяч протоколов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это произошло с прошлых выходных, поскольку именно тогда сотрудники полиции стали активно как патрулировать, так и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции.

Как отметил Данчиков, на данный момент протоколов было выписано уже «на общую сумму» 50 млн рублей.