Более 490 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

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На лечении в больнице в Коммунарке находятся 493 человека, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Пневмония диагностирована у 480 пациентов, положительный анализ на коронавирус нового типа – у 328, говорится в сообщении. В настоящее время в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 44 пациента, 21 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки из больницы были выписаны 46 человек, поступили – 52.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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