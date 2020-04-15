Губернатор штата Нью-Йорк призвал жителей носить маски в публичных местах

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо проводит брифинг, который посвящен эпидемиологической ситуации в штате, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе брифинга он пообещал издать указ, который будет обязывать жителей Нью-Йорка прикрывать лицо в случае, если соблюдение социальной дистанции в общественном месте невозможно.

Губернатор подчеркнул, что жители штата имеют право пройтись по улице, однако они не должны заражать других людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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