Италия достигла лучших с 13 марта показателей по коронавирусу

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В Италии за сутки число заражений увеличилось на 2,6 тысячи, что стало лучшим показателем с 13 марта, пишет минздрав страны.

Тем не менее, суточное число смертей не снижается: ежедневно умирают около 600 пациентов.

Всего в Италии коронавирусом заразились больше 165 тысяч, скончались почти 22 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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