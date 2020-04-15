На Алтае выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19
close
В Алтайском крае подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе региона.
Таким образом, общее число заболевших на Алтае достигло 48 человек.
По последним данным, в России выявлено более 21 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных COVID-19 в Мурманской области за сутки удвоилось и почти достигло 300