Число зараженных COVID-19 в Мурманской области за сутки удвоилось и почти достигло 300

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Количество выявленных случаев коронавируса в Мурманской области за последние сутки увеличилось более чем вдвое, достигнув 268 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

253 человека из числа зараженных находятся в больнице. На сегодняшний день зафиксирован один летальный исход.

По последним данным, в России выявлено 21 102 случаев заражения новым коронавирусом, скончались — 181 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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