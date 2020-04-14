За сутки в мире коронавирусом заболела 71 тысяча человек

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В мире за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 71 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эти показатели на пять тысяч ниже данных за предыдущих день.

Всего в мире зарегистрировано почти два миллиона человек.

Кроме того, свыше 466 пациентов излечились от заболевания, а жертвами стали 125 741 гражданин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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