Более трех тысяч россиян вернулись на родину за неделю

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На прошлой неделе (6-12 апреля) в Россию вернулись благодаря организованным вывозным рейсам из-за границы 3 172 соотечественника, рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Всего за семь дней было выполнено 17 рейсов из разных стран.

На этой неделе, 13 апреля из Мадрида и Подгорицы домой смогли попасть 255 россиян. Во вторник, 14 апреля, из Бангкока в Новосибирск доставлено 197 человек, в Иркутск – 156. Также в Москву из Антальи вернулись 146 человек.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

В мире инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 075.

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