В Минздраве рассказали, как пациенты с коронавирусом лечатся дома

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Пациенты с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома, находятся на непрерывной телефонной связи с терапевтом или врачом-инфекционистом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Елену Малинникову.

По ее словам, при определенных условиях врач один-два раза в день посещает заболевшего пациента, осматривает его, измеряет температуру и корректирует лечение.

Специалист отметила, что такая практика абсолютно нормальна, применяется также при других инфекциях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.

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