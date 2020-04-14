В Минздраве рассказали, как пациенты с коронавирусом лечатся дома
Пациенты с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома, находятся на непрерывной телефонной связи с терапевтом или врачом-инфекционистом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Елену Малинникову.
По ее словам, при определенных условиях врач один-два раза в день посещает заболевшего пациента, осматривает его, измеряет температуру и корректирует лечение.
Специалист отметила, что такая практика абсолютно нормальна, применяется также при других инфекциях.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.
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