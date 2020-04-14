В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

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Около 900 тыс. цифровых пропусков будут аннулированы из-за недостоверных данных, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первичные проверки упразднят 900 тыс. цифровых документов из-за некорректных сведений, например ошибок в написании фамилий, в паспортных данных или ИНН.

Власти Москвы просят граждан более серьезно относиться к процедуре оформления пропусков и не подавать заявки без реальной необходимости. Несмотря на то что пропускная система носит заявительный характер, вся информация будет проверяться. Особенно данные о работодателях.

Если гражданин предоставит ложные сведения, то его пропуск будет аннулирован, а он сам привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.

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