В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Около 900 тыс. цифровых пропусков будут аннулированы из-за недостоверных данных, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Первичные проверки упразднят 900 тыс. цифровых документов из-за некорректных сведений, например ошибок в написании фамилий, в паспортных данных или ИНН.
Власти Москвы просят граждан более серьезно относиться к процедуре оформления пропусков и не подавать заявки без реальной необходимости. Несмотря на то что пропускная система носит заявительный характер, вся информация будет проверяться. Особенно данные о работодателях.
Если гражданин предоставит ложные сведения, то его пропуск будет аннулирован, а он сам привлечен к административной ответственности.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
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