Спустя одиннадцать дней пожара вблизи Чернобыльской АЭС пошел дождь

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Спустя одиннадцать дней пожара вблизи Чернобыльской АЭС на помощь пожарным пришел дождь. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, несмотря на дождь, на месте происшествия продолжает тлеть трава и лес отдельными частями на территории четырех лесничеств.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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