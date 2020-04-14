Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

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За минувшие сутки из больницы в Коммунарке выписали 86 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В настоящее время в больнице находятся 292 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа, еще у 489 человек диагностирована внебольничная пневмония, говорится в сообщении. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 39 пациентов, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в учреждение поступил 51 человек, сообщает главврач.

Всего в России коронавирусом заразились более 18,3 тысячи человек, вылечились более 1,4 тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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