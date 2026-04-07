У экс-тренера «Зенита» диагностировали инсульты и проблемы с кровообращением

Журналист Рошу: Луческу жив, и у него жив мозг

У бывшего главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу выявили инсульты и проблемы с кровообращением. Об этом в соцсетях сообщил журналист Эмануэль Рошу.

«Луческу жив. Его мозг жив. Больница, где проходит лечение Луческу, только что выпустила заявление: по результатам комплексного обследования у него также выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие», — написал Рошу.

29 марта Луческу был экстренно госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. По данным СМИ, Луческу мог пережить краткосрочную остановку сердца.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. 26 марта команда проиграла Турции (0:1) и не смогла отобраться на ЧМ, 31 марта в товарищеской игре румыны уступили Словакии (0:2). 2 апреля тренер покинул команду.

80-летний специалист тренировал «Зенит» (https://www.gazeta.press/tags/organization/zenit.shtml) с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер». С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо».

