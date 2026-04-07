Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
У экс-тренера «Зенита» диагностировали инсульты и проблемы с кровообращением

Журналист Рошу: Луческу жив, и у него жив мозг
Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

У бывшего главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу выявили инсульты и проблемы с кровообращением. Об этом в соцсетях сообщил журналист Эмануэль Рошу.

«Луческу жив. Его мозг жив. Больница, где проходит лечение Луческу, только что выпустила заявление: по результатам комплексного обследования у него также выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие», — написал Рошу.

29 марта Луческу был экстренно госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. По данным СМИ, Луческу мог пережить краткосрочную остановку сердца.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. 26 марта команда проиграла Турции (0:1) и не смогла отобраться на ЧМ, 31 марта в товарищеской игре румыны уступили Словакии (0:2). 2 апреля тренер покинул команду.

80-летний специалист тренировал «Зенит» (https://www.gazeta.press/tags/organization/zenit.shtml) с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер». С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо».

Ранее стало известно, от чего экс-тренер «Зенита» впал в кому.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!