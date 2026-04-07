СМИ сообщили о радикальной мере Ирана в отношении США

WSJ: Иран прекратил прямые дипломатические отношения с США
Vahid Salemi/AP

Иран прекратил прямые дипломатические отношения с США, однако переговоры между странами еще продолжаются. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ближневосточных властей.

Официальные лица сообщили газете, что прекращение прямых контактов осложнило усилия по достижению мирного соглашения, однако это не остановило переговоры.

«Иран прекратил прямую связь с США из-за угрозы президента Трампа уничтожить «всю иранскую цивилизацию» в понедельник утром, хотя переговоры с посредниками по прекращению огня продолжаются», — пишет издание.

Один из чиновников сообщил, что, разорвав связи с США, Иран намерен подать сигнал о неодобрении действий Вашингтона и неповиновении угрозам американского президента.

Также пока неясно, возобновятся ли прямые переговоры США и Ирана до истечения крайнего срока, который установил президент США Дональд Трамп, пишет WSJ.

4 апреля Трамп сказал, что если Иран в течение 48 часов не заключит соглашение и не откроет Ормузский пролив, на него «обрушится весь ад».

5 апреля Трамп заявил, что Иран и США могут достичь сделки 6 или 7 апреля. Если этого не произойдет, глава Белого дома пообещал «все взорвать и забрать нефть» у Ирана. Затем Трамп подчеркнул, что 7 апреля остается «крайним сроком» для заключения сделки с Ираном.

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию».

Ранее СМИ рассказали, как население Ирана восприняло угрозы Трампа.

 
