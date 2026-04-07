Сборная России одержала первую победу на Кубке мира после возвращения

Сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии в матче Кубка мира

Сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Бразилии в матче первого тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира.

Встреча прошла в Гзире (Мальта) и завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу российских спортсменов.

Сборная России провела первый с 2022 года матч под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований. Российские ватерполисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

В среду, 8 апреля, сборной России предстоит игра с национальной командой Великобритании.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

