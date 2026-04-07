Названа сумма ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане

Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила об ущербе сельскому хозяйству от паводков в Дагестане на сумму 640 млн рублей. Об этом она рассказала на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в регионе, передает РИА Новости.

«По предварительным расчетам, представленным минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 миллионов рублей», — отметила она.

По ее словам, «пострадали сельхозугодия, виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно у личных подсобных хозяйств».

Также на совещании глава республики Сергей Меликов назвал значительным ущерб агропромышленному комплексу Дагестана. В результате паводков регион лишился примерно 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота и более 60 тысяч голов птиц.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.