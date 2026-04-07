Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названа сумма ущерба сельскому хозяйству от паводка в Дагестане

Лут: паводки в Дагестане нанесли ущерб сельскому хозяйству на 640 млн рублей
Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила об ущербе сельскому хозяйству от паводков в Дагестане на сумму 640 млн рублей. Об этом она рассказала на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в регионе, передает РИА Новости.

«По предварительным расчетам, представленным минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 миллионов рублей», — отметила она.

По ее словам, «пострадали сельхозугодия, виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно у личных подсобных хозяйств».

Также на совещании глава республики Сергей Меликов назвал значительным ущерб агропромышленному комплексу Дагестана. В результате паводков регион лишился примерно 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота и более 60 тысяч голов птиц.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!