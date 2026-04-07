Микробиолог рассказала, как часто надо стирать простыни

Unilad: простынь рекомендуется стирать раз в неделю
Микробиолог рассказала, как часто надо стирать простыни и другое постельное белье, пишет Unilad.

Микробиолог Примроуз Фристоун отмечает, что на простынях и наволочках быстро скапливаются бактерии, грибки, пот, частицы пыли, аллергены и клетки кожи. Все это может провоцировать аллергию, раздражение кожи, заложенность носа и неприятный запах.

Даже если человек принимает душ перед сном, это не решает проблему полностью: в течение дня на теле и волосах все равно оседают загрязнители, пыльца и другие частицы, которые затем попадают в постель.

Эксперт рекомендует стирать простыни и наволочки раз в неделю. Если человек болеет, сильно потеет или спит с домашними животными, делать это стоит каждые 3–4 дня.

Для эффективного уничтожения бактерий и пылевых клещей белье советуют стирать при температуре 60 градусов и выше. Одеяла и пододеяльники можно стирать реже — примерно раз в две недели, однако при наличии домашних животных интервал стоит сократить.

Что касается самих одеял, их рекомендуется отправлять в стирку раз в три – четыре месяца, предварительно проверяя рекомендации на ярлыке, поскольку некоторые изделия требуют профессиональной чистки.

Ранее врач объяснила, влияет ли материал наволочки на волосы.

 
