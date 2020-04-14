Университет Джона Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

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Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусной инфекции COVID-19 американский университет Джона Хопкинса, который ранее, 14 апреля, уведомил о более чем двух млн подтвержденных случаев заражения этой инфекцией в мире, скорректировал свои данные.

Согласно его обновленным сведениям, на нашей планете выявлено 1,919 млн случаев инфицирования COVID-19.

Число смертельных исходов приближается к 120 тыс., а излечившихся от болезни — к 450 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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