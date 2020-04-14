Свыше 80 новых зараженных COVID-19 за сутки выявлено в КНР

За минувшие 24 часа на материковой части Китая зафиксировано 89 новых случая заражения коронавирусной инфекции, передает официальный сайт Госкомздрав КНР.

По данным комитета, 86 человек, у которых обнаружили COVID-19, прибыли из-за границы.

Отмечается, что за сутки в стране не выявлено новых смертей от коронавируса нового типа.

В данный момент в медучреждениях КНР лечатся 1170 пациентов с COVID-19, у 116 больных наблюдается тяжелое состояние.