Более 15 рейсов отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили 15 рейсов. Об этом сдует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Такая информация представлена по состоянию на 0.40 мск.

Сообщается, что в Домодедово 14 рейсов отменено.

Кроме того, во Внуково отменены лишь только два рейса.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Внуково нет.