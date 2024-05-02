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Разведка США поделилась информацией о готовности России к переговорам по Украине

Глава разведки США Хейнс: РФ готова к переговорам по Украине, но не к уступкам

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Graeme Jennings/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российская Федерация указывает на готовность к переговорам по украинскому кризису, но не к существенным уступкам. Об этом рассказала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, слова которой передает ТАСС.

«Как и Украина, Владимир Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Киевом и США относительно будущего Украины, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам», — заявила она.

2 мая в министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что на предстоящую мирную конференцию по Украине приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран «Большой семерки» (G7), «Большой двадцатки» (G20) и БРИКС.

До этого обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин сказал, что переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет говорят о намерении президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлить конфликт с Российской Федерацией на многие годы.

Ранее глава МИД Украины заявил о возможных «коммуникациях» с Россией.

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