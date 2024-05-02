Крупный турецкий банк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Крупный турецкий государственный банк Ziraat опроверг информацию о наличии запрета на открытие счетов для граждан России. Такое заявление сделало руководство одного из филиалов кредитной организации, сообщает РИА Новости.

«Головной офис банка проводит тщательный контроль соответствия», — подчеркивается в материале.

Согласно информации собеседника агентства, это означает наличие четких данных, право на работу в Турции либо наличие вида на жительство (ВНЖ) или студенческой визы. При этом наличие депозита на счету клиента, как правило, не является необходимым условием для открытия счета.

В заявлении отмечается, что Ziraat принимает заявления на открытие счетов от граждан РФ, какие-то запреты в отношении подобных операций отсутствуют.

В марте Ziraat начал массово запрашивать у российских клиентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для предоставления данных о налоговом резидентстве.

Ранее банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и закрыли счета российским клиентам.