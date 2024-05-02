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Поражение «Динамо» от «Спартака» связали с «Зенитом»

Тренер Силкин: «Динамо» не успело настроиться на «Спартак» чисто психологически

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин объяснил, с чем связано поражение команды в матче полуфинала Пути регионов Кубка России от «Спартака» (0:2). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» настроилось на Санкт-Петербург и действовало против него на сто процентов. Команда не успела настроиться на «Спартак» чисто психологически. Психика у спортсменов восстанавливается 72 часа. Проиграли из-за психологии. У ребят не было шансов показать то же самое, что они показали с «Зенитом», — заявил Силкин.

До матча со «Спартаком», который состоялся 1 мая, 28 апреля «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло в Москве петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Красно-белые в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» объяснил удачную серию команды.

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