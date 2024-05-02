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Космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС

Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным перестыковался на другой узел МКС

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SpaceX

Американский космический корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным на борту перестыковался на другой узел Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в официальном Telegram-канале.

«Корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС», — указывается в публикации.

Согласно информации компании, после отстыковки аппарат совершил облет МКС и пристыковался к верхнему узлу того же модуля.

В материале отмечается, что в это время на борту корабля находились российский космонавт Александр Гребенкин, астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. На МКС при этом оставались Олег Кононенко, Николай Чуб и Трейси Дайсон.
 
В начале марта космический корабль США Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 был запущен к Международной космической станции (МКС).

Ранее Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю спустя 3 недели.

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