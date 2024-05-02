Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Люберцах прохожие избили мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку

РЕН ТВ: в Подмосковье напавшего на школьницу мужчину избили прохожие

В подмосковных Люберцах прохожие избили мужчину, напавшего на 9-летнюю школьницу, и вызвали наряд полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В полиции отметили, что избить мужчину могли свидетели происшествия. По данным телеканала, сейчас злоумышленник находится в медицинском учреждении.

2 мая в городе Люберцы на востоке Московской области мужчина напал на девятилетнюю школьницу, которая вместе с другими детьми возвращалась из школы домой. Прохожие позвонили матери девочки, та пришла за дочерью и отправилась вместе с ней в травмпункт. У ребенка зафиксировали синяки на лице и голове.

Силовики проверяют на причастность к случившемуся мужчину 1999 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого российского школьника уличили в издевательстве над собакой в лифте высотного дома.

Ранее в Москве школьник напал на студента с ножом из-за длительного конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами