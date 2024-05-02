В Люберцах прохожие избили мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку

В подмосковных Люберцах прохожие избили мужчину, напавшего на 9-летнюю школьницу, и вызвали наряд полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В полиции отметили, что избить мужчину могли свидетели происшествия. По данным телеканала, сейчас злоумышленник находится в медицинском учреждении.

2 мая в городе Люберцы на востоке Московской области мужчина напал на девятилетнюю школьницу, которая вместе с другими детьми возвращалась из школы домой. Прохожие позвонили матери девочки, та пришла за дочерью и отправилась вместе с ней в травмпункт. У ребенка зафиксировали синяки на лице и голове.

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