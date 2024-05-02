Уголовное дело в отношении мэра Орла прекратили

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении мэра Орла Юрия Парахина прекращено. Соответствующую информацию подтвердили РИА Новости в прокуратуре региона.

«Дело прекращено органом следствия», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовное дело было заведено по факту нарушений при строительстве дороги по улице Мира в деревне Кондырева Орловского муниципального округа.

В прокуратуре сообщили, что в ведомстве не согласно с позицией следствия и суда о возможности прекращения уголовного преследования Парахина.

До этого сообщалось, что на Камчатке задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили.

По словам источника, Гаглошвили задержали после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. До этого градоначальника исключили из партии «Единая Россия» за несколько скандалов с его участием. Так, 1 февраля 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года СМИ опубликовали видео, где Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Ранее бывшего мэра Томска приговорили к колонии по четвертому уголовному делу.