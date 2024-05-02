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Мэр Тбилиси заявил о попытке оппозиции повторить «киевские спектакли» 2014 года

Мэр Тбилиси Каладзе: грузинские оппозиционеры пытаются повторить Майдан

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Irakli Gedenidze/Reuters

Оппозиция и ее кураторы пытаются устроить в Грузии события, аналогичные Майдану в 2014 году. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя беспорядки в столице республики в ночь на 2 мая. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Это Киев времен революции «Майдана». <...> Мы видим очень тяжелые факты вандализма. Как же надо так не любить свою страну и свой город», — сказал Каладзе.

Он подчеркнул, что все нарушители понесут ответственность в соответствии с законом.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение документа длилось два дня. Нормативный акт будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Вечером того же дня руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган.

До этого сообщалось, что в Тбилиси протестующие пытались ворваться в здание парламента.

Ранее посольство США предупредило Грузию о подрыве двусторонних отношений.

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