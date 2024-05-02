Суд вынес приговор жителю Иркутской области за терроризм

Жителя Иркутской области Илью Ионова приговорили к 14 годам лишения свободы за преступления террористической направленности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.

В заявлении отмечается, что мужчина оказался на скамье подсудимых из-за участия в деятельности организации М.К.У. (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Злоумышленник занимался пропагандой терроризма, отправляя пользователям мессенджера Telegram информацию о деятельности упомянутой структуры.

Более того, 25 апреля 2023 года Ионов в публичном месте напал на лицо цыганской национальности. Сначала мужчина избил пострадавшего, после чего распылил ему в лице содержимое перцового баллончика. При этом во время драки злоумышленник выкрикивал различные нацистские лозунги.

Спустя два дня житель Иркутской области совершил еще одно нападение. В этот раз его целью стал представитель негроидной расы.

Впоследствии мужчина при помощи аэрозольного баллончика осквернил стену одного из зданий в городе Иркутске, в котором располагается бассейн. Ионов нанес на нее символы организации М.К.У. и неонацистские изображения.

«Суд назначил Ионову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, инстанция запретила мужчине заниматься администрированием сайтов в течение трех лет и обязала выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Представители суда уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело против 16-летнего подростка, призывавшего людей к терроризму.